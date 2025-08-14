Gala de Patinage artistique Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc
Gala de Patinage artistique Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc jeudi 14 août 2025.
Gala de Patinage artistique
Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
moins de 12 ans
Début : Jeudi 2025-08-14 20:00:00
fin : 2025-08-14
2025-08-14
Gala de patinage artistique présenté par les clubs de Chamonix et de l’Alpe d’Huez.
Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 02 35 90 chamonixpatinage@gmail.com
English :
Figure skating show with Chamonix and Alpd’Huez’s club
German :
Eiskunstlaufgala, die von den Clubs von Chamonix und Alpe d’Huez präsentiert wird.
Italiano :
Galà di pattinaggio artistico presentato dai club di Chamonix e Alpe d’Huez.
Espanol :
Gala de patinaje artístico presentada por los clubes de Chamonix y Alpe d’Huez.
