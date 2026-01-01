Gala de Pole Dance de l’association Pole Diam’s Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Gala de Pole Dance de l'association Pole Diam's
samedi 24 janvier 2026
Gala de Pole Dance de l’association Pole Diam’s
Foyer Rural, Rue Jean de Bourbon, Yssingeaux, Haute-Loire
Tarif : 3 EUR
19:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Première édition du gala ! Découvrez un spectacle où les artistes réinventent l’univers du 7ᵉ art à travers des performances créatives, élégantes et pleines d’émotions. Un événement ouvert à tous, accessible en famille, pour partager un moment convivial.
polediams@gmail.com
English :
First edition of the gala! Discover a show where artists reinvent the world of 7? art through creative, elegant and emotional performances. An event open to all, accessible to the whole family, to share a convivial moment.
