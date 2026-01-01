Gala de Pole Dance de l’association Pole Diam’s Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Gala de Pole Dance de l’association Pole Diam’s

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Première édition du gala ! Découvrez un spectacle où les artistes réinventent l’univers du 7ᵉ art à travers des performances créatives, élégantes et pleines d’émotions. Un événement ouvert à tous, accessible en famille, pour partager un moment convivial.

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes polediams@gmail.com

First edition of the gala! Discover a show where artists reinvent the world of 7? art through creative, elegant and emotional performances. An event open to all, accessible to the whole family, to share a convivial moment.

