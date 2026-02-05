Gala de printemps Harmonie Sainte Cécile Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
Gala de printemps Harmonie Sainte Cécile Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage dimanche 29 mars 2026.
Gala de printemps Harmonie Sainte Cécile
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Venez nombreux pour soutenir l’Harmonie Sainte Cécile pour leur gala de printemps annuel !
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 50 78 ecole.musique.bdp@gmail.com
English :
Come one, come all to support the Harmonie Sainte Cécile for their annual spring gala!
