Gala de printemps Harmonie Sainte Cécile Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Gala de printemps Harmonie Sainte Cécile

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Venez nombreux pour soutenir l’Harmonie Sainte Cécile pour leur gala de printemps annuel !

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 50 78 ecole.musique.bdp@gmail.com

English :

Come one, come all to support the Harmonie Sainte Cécile for their annual spring gala!

