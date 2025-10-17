Gala de Twirling 2025 Complexe sportif Abel Chargelègue Vasles

Gala de Twirling 2025 Complexe sportif Abel Chargelègue Vasles vendredi 17 octobre 2025.

Gala de Twirling 2025

Complexe sportif Abel Chargelègue 14 Rue de la Cité Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-17

Préparation intense depuis plusieurs semaines à la section Twirling de la Frat’… Pour nos 40 ans, venez assister à notre spectacle Les clés du passé le vendredi 17 octobre et/ou le samedi 18 octobre 2025. .

Complexe sportif Abel Chargelègue 14 Rue de la Cité Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 15 86 72

English : Gala de Twirling 2025

German : Gala de Twirling 2025

Italiano :

Espanol : Gala de Twirling 2025

L’événement Gala de Twirling 2025 Vasles a été mis à jour le 2025-10-10 par CC Parthenay Gâtine