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Gala de twirling Special TV Beaufay

Gala de twirling Special TV Beaufay vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 72110 Beaufay

Département : Sarthe

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Beaufay

Gala de twirling Special TV

Salle Polyvalente Beaufay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Le Twirling Club de Beaufay vous invite à son show Spécial TV !
Les séries télévisées seront le fil conducteur de leur spectacle.

Ouverture des portes à 20h45.
Entrée 3€ Règlement sur place.

Plateau repas froid à 12€ dès 19h Réservation avec règlement avant le 28/06 au 06 32 58 08 14   .

Salle Polyvalente Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 58 08 14  alainclocheau72@gmail.com

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English :

L’événement Gala de twirling Special TV Beaufay a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Maine Saosnois