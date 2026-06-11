Beaufay

Gala de twirling Special TV

Salle Polyvalente Beaufay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Le Twirling Club de Beaufay vous invite à son show Spécial TV !

Les séries télévisées seront le fil conducteur de leur spectacle.

Ouverture des portes à 20h45.

Entrée 3€ Règlement sur place.

Plateau repas froid à 12€ dès 19h Réservation avec règlement avant le 28/06 au 06 32 58 08 14 .

Salle Polyvalente Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 58 08 14 alainclocheau72@gmail.com

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English :

L’événement Gala de twirling Special TV Beaufay a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Maine Saosnois