Gala d’élection Miss Pays Basque 2026 Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Gala d’élection Miss Pays Basque 2026

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Venez le découvrir lors du gala organisé par le Comité Miss Pays basque, délégation locale du concours Miss France sous l’égide du comité Miss Aquitaine. Animée par la troupe de cabaret Anna Smile & Cie, cette soirée promet une ambiance festive et des moments riches en émotions ! Au cœur de ce spectacle éblouissant, les prétendantes au titre tenteront de convaincre public et jury à travers de somptueux tableaux chorégraphiés, mais aussi en révélant leur personnalité, leurs motivations et leur éloquence.

Organisé par le Comité Miss Pays basque, sous l’égide de Comité Miss Aquitaine Troupe Anna Smile & Cie Gala avec défiles chorégraphiés et spectacle cabaret. .

