Gala d’élection Miss Périgord 2026 Espace Etincelle Bergerac
Gala d’élection Miss Périgord 2026 Espace Etincelle Bergerac samedi 4 avril 2026.
Gala d’élection Miss Périgord 2026
Espace Etincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Première partie
Le gala d’élection de Miss Périgord 2026 et une soirée élégante et festive mettant à l’honneur les candidates de la région.
Deuxième partie
Show Polynésien
Bar et petite restauration. .
Espace Etincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comite.missperigord@jeandemai.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gala d’élection Miss Périgord 2026
L’événement Gala d’élection Miss Périgord 2026 Bergerac a été mis à jour le 2026-03-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides