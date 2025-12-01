Gala des Champions Patinoire René Froger Briançon

Gala des Champions Patinoire René Froger Briançon dimanche 21 décembre 2025.

Gala des Champions

Patinoire René Froger Parc des Sports Briançon Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 18:00:00
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Un rendez-vous incontournable du patinage français !
Patinoire René Froger Parc des Sports Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98 

English : Gala des Champions

A not-to-be-missed event in French skating!

German : Gala des Champions

Ein unumgänglicher Termin für den französischen Eislauf!

Italiano : Gala des Champions

Un evento imperdibile per il pattinaggio francese!

Espanol : Gala des Champions

Una cita ineludible del patinaje francés

