Gala des Champions Patinoire René Froger Briançon
Gala des Champions Patinoire René Froger Briançon dimanche 21 décembre 2025.
Gala des Champions
Patinoire René Froger Parc des Sports Briançon Hautes-Alpes
Début : 2025-12-21 18:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Un rendez-vous incontournable du patinage français !
Patinoire René Froger Parc des Sports Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98
English : Gala des Champions
A not-to-be-missed event in French skating!
German : Gala des Champions
Ein unumgänglicher Termin für den französischen Eislauf!
Italiano : Gala des Champions
Un evento imperdibile per il pattinaggio francese!
Espanol : Gala des Champions
Una cita ineludible del patinaje francés
