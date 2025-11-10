Gala des Cinéastes Amateurs Vihiersois VIHIERS Lys-Haut-Layon

Gala des Cinéastes Amateurs Vihiersois VIHIERS Lys-Haut-Layon lundi 10 novembre 2025.

Gala des Cinéastes Amateurs Vihiersois

VIHIERS Le Ciné’fil Place Saint-Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-11-10 20:30:00

fin : 2025-11-10

2025-11-10 2025-11-11

Le traditionnel Gala annuel des Cinéastes Amateurs Vihiersois sera l’occasion de voir des courts métrages, reportages, réalisations du club…

Comme chaque année, le gala se tiendra au Ciné’fil à Vihiers les 10 et 11 novembre. Toutefois une date supplémentaire est programmée cette année le 16 janvier 2026 à St Paul-du-Bois.

Les membres de l’association seront très heureux de vous accueillir à l’une de ces séances de projection pour vous présenter leurs réalisations de l’année, et aussi pouvoir partager d’un temps d’échange privilégié avec vous.

En fil rouge du programme cette année, plusieurs films traitants de thèmes différents sur le cyclo-cross dans les années 60 à Vihiers. Films montés à partir de précieuses archives Super 8 réalisées par 2 professionnels Vihiersois de l’époque.

La sortie de l’année

Louis Provost

Consignes de sécurité

J’avais 15 ans

L’évènement

Les reporters

Les Cinéastes amateurs ont fait le choix de soutenir, cette année, la nouvelle antenne locale de la ligue contre le cancer, installée à Vihiers, 1/3 de la recette globale lui sera reversé.

​Durée environ 2 heures.

Billetterie au Bureau d’info touristique de Vihiers (Office de Tourisme du Choletais) 02 41 49 80 00.

Billetterie placée : les spectateurs qui souhaitent choisir leur rangée doivent prendre contact avec l’office de tourisme. .

English :

The traditional annual Gala des Cinéastes Amateurs Vihiersois (Vihiers Amateur Filmmakers Gala) will be an opportunity to see short films, reports and club productions…

German :

Die traditionelle jährliche Gala der Cinéastes Amateurs Vihiersois wird die Gelegenheit bieten, Kurzfilme, Reportagen und Errungenschaften des Clubs zu sehen…

Italiano :

Il tradizionale Gala des Cinéastes Amateurs Vihiersois (Gala dei registi amatoriali di Vihiers) sarà l’occasione per vedere cortometraggi, reportage e altre produzioni del club…

Espanol :

La tradicional Gala anual de los Cineastas Aficionados de Vihiersois será la ocasión de ver cortometrajes, reportajes y otras producciones del club…

L'événement Gala des Cinéastes Amateurs Vihiersois Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-10-06