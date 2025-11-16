Gala des Restos du Coeur Sarlat-la-Canéda
Gala des Restos du Coeur Sarlat-la-Canéda dimanche 16 novembre 2025.
Gala des Restos du Coeur
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
2025-11-16
• Jean-Michel Laurent chantera Johnny
• Valérie K chantera Barbara
• Djalma chantera son répertoire
• Daniel L’homond contera une histoire
• Daniel Chavaroche et Jean Bonnefon accompagnés de Jacques Gandon à la guitare interpréteront des extraits du concert de Peiraguda
Réservation souhaitée ou sur place le jour même .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
