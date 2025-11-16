Gala des Restos du Coeur Sarlat-la-Canéda

Gala des Restos du Coeur

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

• Jean-Michel Laurent chantera Johnny

• Valérie K chantera Barbara

• Djalma chantera son répertoire

• Daniel L’homond contera une histoire

• Daniel Chavaroche et Jean Bonnefon accompagnés de Jacques Gandon à la guitare interpréteront des extraits du concert de Peiraguda

Réservation souhaitée ou sur place le jour même .

