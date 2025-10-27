Gala des Séniors Le Forum Le Mans

Gala des Séniors Le Forum Le Mans lundi 27 octobre 2025.

Gala des Séniors

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-10-27 20:30:00

fin : 2025-10-30

2025-10-27

Gala des Seniors 2025.

Le Gala des Séniors se déroulera lundi 27 et jeudi 30 octobre 2025 à 20h30 au Forum (Centre des Expos du Mans)

Le spectacle est offert par Le Mans Métropole à toutes les personnes de plus de 65 ans résidents dans la métropole.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Gala des Seniors 2025.

German :

Seniorengala 2025.

Italiano :

Gala degli Anziani 2025.

Espanol :

Gala de los Mayores 2025.

