Gala des Séniors Le Forum Le Mans

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-10-27 20:30:00
fin : 2025-10-30
2025-10-27
Gala des Seniors 2025.
Le Gala des Séniors se déroulera lundi 27 et jeudi 30 octobre 2025 à 20h30 au Forum (Centre des Expos du Mans)
Le spectacle est offert par Le Mans Métropole à toutes les personnes de plus de 65 ans résidents dans la métropole.
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme. .
Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
English :
Gala des Seniors 2025.
German :
Seniorengala 2025.
Italiano :
Gala degli Anziani 2025.
Espanol :
Gala de los Mayores 2025.
