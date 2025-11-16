Gala d’honneur Armée de l’air rue Andrevon Bourg-de-Péage
Gala d’honneur Armée de l’air rue Andrevon Bourg-de-Péage dimanche 16 novembre 2025.
Gala d’honneur Armée de l’air
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Pour les 160 ans de l’Harmonie Sainte Cécile, celle-ci participe au gala d’Honneur Armée de l’air, pour un après-midi musical.
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10 ecole.musique.bdp@gmail.com
English :
To celebrate its 160th anniversary, the Harmonie Sainte Cécile is taking part in the Air Force Honorary Gala, for an afternoon of music.
German :
Anlässlich des 160-jährigen Bestehens der Harmonie Sainte Cécile nimmt diese an der Ehrengala der Luftwaffe teil, um einen musikalischen Nachmittag zu gestalten.
Italiano :
Per celebrare il suo 160° anniversario, l’Harmonie Sainte Cécile partecipa al gala dell’Armée de l’air, per un pomeriggio di musica.
Espanol :
Para celebrar su 160 aniversario, la Harmonie Sainte Cécile participa en la gala Armée de l’air, en una tarde de música.
