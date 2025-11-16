Gala d’honneur Armée de l’air rue Andrevon Bourg-de-Péage

Pour les 160 ans de l’Harmonie Sainte Cécile, celle-ci participe au gala d’Honneur Armée de l’air, pour un après-midi musical.

English :

To celebrate its 160th anniversary, the Harmonie Sainte Cécile is taking part in the Air Force Honorary Gala, for an afternoon of music.

German :

Anlässlich des 160-jährigen Bestehens der Harmonie Sainte Cécile nimmt diese an der Ehrengala der Luftwaffe teil, um einen musikalischen Nachmittag zu gestalten.

Italiano :

Per celebrare il suo 160° anniversario, l’Harmonie Sainte Cécile partecipa al gala dell’Armée de l’air, per un pomeriggio di musica.

Espanol :

Para celebrar su 160 aniversario, la Harmonie Sainte Cécile participa en la gala Armée de l’air, en una tarde de música.

