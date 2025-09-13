Gala d’ouverture de la saison culturelle 2025/2026 Esplanade Jacques Sourdille Givet

Gala d’ouverture de la saison culturelle 2025/2026 Esplanade Jacques Sourdille Givet samedi 13 septembre 2025.

Gala d’ouverture de la saison culturelle 2025/2026

Esplanade Jacques Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes

LA SOIRÉE On ne change pas une équipe qui gagne !Cette année encore, pour notre plus grand plaisir, Calixte de Nigremont, alias Son Altesse Sérénissime (ou l’inverse, on ne sait plus), reprend possession du Manège de Givet, avec la verve et le panache qu’on lui connaît, et qui nous plaisent tant. Notre facétieux Maître de cérémonie sera le fil conducteur de cette soirée au cours de laquelle vous pourrez découvrir la nouvelle saison culturelle du Manège, avec encore une fois son lot de surprises. La célèbre Compagnie Gipsy Raw nous fera, cette année encore, l’honneur de nous offrir en exclusivité, une partie de son nouveau spectacle, à l’issue de sa résidence au Manège, où il aura été créé de toutes pièces. De belles surprises vous attendent encore cette année !DURÉE 105 minutes. Bienvenue à toutes et tous.

Esplanade Jacques Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 9 71 58 59 47 caissemanege@givet.fr

English :

THE EVENING Once again this year, to our great delight, Calixte de Nigremont, alias His Serene Highness (or the other way around, we’re not sure), takes over the Manège de Givet, with the verve and panache we’ve come to know and love. Our mischievous Master of Ceremonies will be the guiding light of this evening, during which you can discover the Manège’s new cultural season, once again with its share of surprises. Once again this year, the famous Compagnie Gipsy Raw will be honoring us with an exclusive performance of part of its new show, following its residency at Le Manège, where it was created from scratch. There’ll be plenty of surprises in store for you again this year! DURATION: 105 minutes. All welcome.

German :

DER ABEND Eine Mannschaft, die gewinnt, wechselt man nicht aus!Zu unserem größten Vergnügen übernimmt Calixte de Nigremont alias Seine Serenissime Hoheit (oder umgekehrt, man weiß es nicht mehr) auch dieses Jahr wieder die Manege in Givet, mit der ihm eigenen Verve und dem Panache, die wir so sehr lieben. Unser schelmischer Zeremonienmeister ist der rote Faden dieses Abends, an dem Sie die neue Kultursaison der Manege kennenlernen können, die wieder einmal eine Menge Überraschungen bereithält. Die berühmte Compagnie Gipsy Raw wird uns auch in diesem Jahr die Ehre erweisen, uns exklusiv einen Teil ihres neuen Stücks zu präsentieren, das sie nach ihrem Aufenthalt im Manège, wo es von Grund auf neu kreiert wurde, aufführen wird. Auch in diesem Jahr erwarten Sie viele Überraschungen! DAUER: 105 Minuten. Herzlich willkommen!

Italiano :

LA SERATA Anche quest’anno, con nostra grande gioia, Calixte de Nigremont, alias Sua Altezza Serenissima (o viceversa, non lo sappiamo), si presenta al Manège de Givet con la verve e il brio che tanto conosciamo e amiamo. Il nostro malizioso Maestro di Cerimonie sarà la guida di questa serata, durante la quale potrete scoprire la nuova stagione culturale del Manège, ancora una volta ricca di sorprese. Anche quest’anno, la famosa compagnia Gipsy Raw ci farà l’onore di presentare in esclusiva una parte del loro nuovo spettacolo, al termine della loro residenza al Manège, dove sarà stato creato da zero. Anche quest’anno ci saranno molte sorprese in serbo per voi! DURATA: 105 minuti. Tutti sono i benvenuti.

Espanol :

LA NOCHE Un año más, para nuestra gran alegría, Calixte de Nigremont, alias Su Alteza Serenísima (o al revés, no lo sabemos), toma las riendas del Manège de Givet, con el brío y el garbo que tanto conocemos y amamos. Nuestro travieso maestro de ceremonias será el hilo conductor de esta velada en la que podrá descubrir la nueva temporada cultural del Manège, una vez más llena de sorpresas. Un año más, la famosa compañía Gipsy Raw nos hará el honor de representarnos en exclusiva parte de su nuevo espectáculo, al final de su residencia en el Manège, donde se habrá creado desde cero. Este año también le esperan muchas sorpresas. DURACIÓN: 105 minutos. Todo el mundo es bienvenido.

L’événement Gala d’ouverture de la saison culturelle 2025/2026 Givet a été mis à jour le 2025-08-17 par Ardennes Tourisme