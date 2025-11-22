Gala du Centre Culturel et Sportif

Rue de Normandie Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Danse, musique et sport réunis pour une soirée pleine d’énergie et de partage.

Le gala du CCSU célèbre la créativité et le talent à travers danse, musique et performances sportives. Un moment festif où passion et énergie s’unissent pour une soirée pleine de vie. .

Rue de Normandie Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 14 42

English :

Dance, music and sport come together for an evening of energy and sharing.

German :

Tanz, Musik und Sport vereinen sich zu einem Abend voller Energie und Austausch.

Italiano :

Danza, musica e sport si uniscono per una serata piena di energia e condivisione.

Espanol :

Danza, música y deporte se unen en una velada llena de energía y convivencia.

L’événement Gala du Centre Culturel et Sportif Vieux-Thann a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay