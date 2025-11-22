Gala du Centre Culturel et Sportif Vieux-Thann
Gala du Centre Culturel et Sportif Vieux-Thann samedi 22 novembre 2025.
Gala du Centre Culturel et Sportif
Rue de Normandie Vieux-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
2025-11-22
Danse, musique et sport réunis pour une soirée pleine d’énergie et de partage.
Le gala du CCSU célèbre la créativité et le talent à travers danse, musique et performances sportives. Un moment festif où passion et énergie s’unissent pour une soirée pleine de vie. .
Rue de Normandie Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 14 42
English :
Dance, music and sport come together for an evening of energy and sharing.
German :
Tanz, Musik und Sport vereinen sich zu einem Abend voller Energie und Austausch.
Italiano :
Danza, musica e sport si uniscono per una serata piena di energia e condivisione.
Espanol :
Danza, música y deporte se unen en una velada llena de energía y convivencia.
