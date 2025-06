Gala du Centre municipal d’art chorégraphique Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 28 juin 2025 07:00

Drôme

Gala du Centre municipal d’art chorégraphique Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Venez admirer les différentes danses du Centre municipal d’art chorégraphique !

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 12 64 anny.giletti@sfr.fr

English :

Come and admire the various dances performed by the Centre municipal d’art chorégraphique!

German :

Bestaunen Sie die verschiedenen Tänze des Centre municipal d’art chorégraphique!

Italiano :

Venite ad ammirare le varie danze eseguite dal Centre municipal d’art chorégraphique!

Espanol :

Venga a admirar las diversas danzas interpretadas por el Centre municipal d’art chorégraphique

