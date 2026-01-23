GALA DU COEUR Cami del Moli Nou Le Boulou

GALA DU COEUR Cami del Moli Nou Le Boulou samedi 21 mars 2026.

Cami del Moli Nou . Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21

2026-03-21

Gala du Coeur
Complexe des Echards Le Boulou
20h (ouverture des portes 19h30)
Tarif 5€ + 1 don Gratuit moins de 3 ans
Tout Public
06 12 50 22 46 Billetterie association-univers-danse.s2.yapla.com/fr/event-103639
Cami del Moli Nou . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 50 22 48 

English :

Gala du Coeur
Complexe des Echards Le Boulou
8pm (doors open at 7:30pm)
Price 5? + 1 donation Free for under 3s
General public
06 12 50 22 46 Tickets association-univers-danse.s2.yapla.com/en/event-103639

