GALA DU COEUR Cami del Moli Nou Le Boulou
GALA DU COEUR Cami del Moli Nou Le Boulou samedi 21 mars 2026.
GALA DU COEUR
Cami del Moli Nou . Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Gala du Coeur
Complexe des Echards Le Boulou
20h (ouverture des portes 19h30)
Tarif 5€ + 1 don Gratuit moins de 3 ans
Tout Public
06 12 50 22 46 Billetterie association-univers-danse.s2.yapla.com/fr/event-103639
.
Cami del Moli Nou . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 50 22 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gala du Coeur
Complexe des Echards Le Boulou
8pm (doors open at 7:30pm)
Price 5? + 1 donation Free for under 3s
General public
06 12 50 22 46 Tickets association-univers-danse.s2.yapla.com/en/event-103639
L’événement GALA DU COEUR Le Boulou a été mis à jour le 2026-01-23 par CDT66