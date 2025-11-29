GALA DU RIRE – ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE Plabennec

GALA DU RIRE Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Audrey Baldassare, Cécile Marx, Romain Raulin et Tristan LucasLe Gala du RireSamedi 29 novembre 202520h30À partir de 10 ansLe Gala du Rire, c’est un cocktail d’humour explosif pour toute la famille ! Quand Audrey Baldassare était pompier, elle faisait des blagues dans l’ambulance.Si les victimes ne sont jamais arrivées jusqu’à l’hôpital en vie, Audrey est arrivée jusqu’à vous et en pleine forme.Sur le fil entre trash et poésie, Cécile Marx nous parle des amitiés toxiques, de la famille, des addictions, mais aussi de thèmes plus légers, comme les serial killers. Dans un monde où la perfection est omni-préssante, elle rappelle que ce sont aussi nos défauts qui nous rendent… Iconiques.Romain Raulin nous parle, avec une énergie contagieuse, de son décalage avec son éducation des années 80/90, ses difficultés à être cool et de l’arrivée de son premier enfant.Les journalistes disent de Tristan Lucas qu’il est un ancien pro du Stade Malherbe de Caen mais en vrai il y a joué de 5 à 16 ans et n’a jamais envisagé faire une carrière de footeux. Mais il fait une belle carrière de supporter de Malherbe et de l’Équipe de France par contre. Niveau stand-up c’est arrivé assez tard… Au départ c’était « pour rire ». Mais il se trouve qu’on le payait pour ça. Alors il en a fait son métier.Avec : Audrey Baldassare, Cécile Marx, Romain Raulin et Tristan Lucas

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE RUE DU PENQUER 29860 Plabennec 29