Gala du rire Salle des fêtes Sanguinet
Gala du rire Salle des fêtes Sanguinet vendredi 27 février 2026.
Gala du rire
Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Jour 1 soirée improvisation
Au programme deux acteurs Charles Perut et Sébastien Barat, un maitre de cérémonie Guillaume Rhoden
Vos thèmes, vos propositions, leur spectacle !
Jour 2 trois humoristes
Romain Barreda, Jo Brami (montreux), Harold Barbe (montreux, chroniqueur radio france), le tout présenté par Laurent Arnoult
Ouverture du coin bar 19h .
Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gala du rire
L’événement Gala du rire Sanguinet a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Grands Lacs