Gala du rire Salle des fêtes Sanguinet

Gala du rire

Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Jour 1 soirée improvisation

Au programme deux acteurs Charles Perut et Sébastien Barat, un maitre de cérémonie Guillaume Rhoden

Vos thèmes, vos propositions, leur spectacle !

Jour 2 trois humoristes

Romain Barreda, Jo Brami (montreux), Harold Barbe (montreux, chroniqueur radio france), le tout présenté par Laurent Arnoult

Ouverture du coin bar 19h .

Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr

English : Gala du rire

