Gala du sport Marignane célèbre ses talents sportifs Halle du Carestier Marignane

Gala du sport Marignane célèbre ses talents sportifs

Dimanche 11 janvier 2026.

A 16h. Halle du Carestier 12 avenue Etienne Lombardo Marignane Bouches-du-Rhône

Evènement exceptionnel où de nombreux Marignanais, jeunes et moins jeunes, qui ont brillé dans le domaine sportif, vont être récompensés. Ambiance sportive, festive avec des invités surprise .

Un moment de fierté et de convivialité pour toute la ville.

Halle du Carestier 12 avenue Etienne Lombardo Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur standardmairie@ville-marignane.fr

English :

An exceptional event where many Marignan residents, young and old, who have shone in the sporting arena, will be rewarded. A sporting and festive atmosphere, with surprise guests.

A moment of pride and conviviality for the whole town.

