Gala du twirling Bâton « The Last » Ateliers magiques de Dani Lary Barbières 28 juin 2025 07:00

Drôme

Gala du twirling Bâton « The Last » Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Le twirling de Barbières organise son gala nommé « The last ».

.

Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 97 23 30 amelie_26@msn.com

English :

The Barbières twirling club organizes its gala called « The last ».

German :

Der Twirlingverein Barbières veranstaltet seine Gala mit dem Namen « The last ».

Italiano :

Il club di twirling di Barbières organizza un gala chiamato « L’ultimo ».

Espanol :

El club de giro de Barbières organiza una gala llamada « La Última ».

L’événement Gala du twirling Bâton « The Last » Barbières a été mis à jour le 2025-06-21 par Valence Romans Tourisme