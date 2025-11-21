Gala ENAC 2025 Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles

Gala Ecole nationale de l’aviation civile 2025

Un rendez-vous d’exception pour célébrer nos diplômés

A PROPOS DU GALA

Le Gala de l’ENAC est l’événement annuel qui rassemble étudiants, diplômés, partenaires et amis autour d’une soirée d’exception.

Remise des diplômes

Un moment solennel pour honorer nos diplômés.

spectacle

Un cabaret unique entre ciel et étoiles.

soirée

Une line-up d’excellence pour vous tenir éveillez jusqu’au bout de la nuit

LE GALA 2025 SERA LE 21 NOVEMBRE

Soutenez le Gala de l’ENAC

Transmettez la magie du Gala de l’ENAC : en donnant, vous offrez à de nouvelles générations des souvenirs inoubliables et perpétuez une tradition qui nous rassemble, de cœur à cœur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T23:59:00.000+01:00

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 3191 route de Castelnaudary, 11400 Mas-Saintes-Puelles Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude