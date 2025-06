Gala et portes ouvertes du Centre Musical – Centre musical Bourg-lès-Valence 14 juin 2025 11:30

Drôme

Gala et portes ouvertes du Centre Musical Centre musical 16 Quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-14 11:30:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Une occasion de venir découvrir l’école de musique, les groupes en résidence, les prestations des classes et les orchestres.

Centre musical 16 Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 86 95 contact@cmblv.fr

English :

An opportunity to discover the music school, bands in residence, class performances and orchestras.

German :

Eine Gelegenheit, die Musikschule, die Bands in Residence, die Auftritte der Klassen und der Orchester kennenzulernen.

Italiano :

È un’occasione per saperne di più sulla scuola di musica, sui gruppi in residenza, sulle esibizioni delle classi e sulle orchestre.

Espanol :

Es una oportunidad para conocer mejor la escuela de música, los grupos en residencia, las actuaciones en clase y las orquestas.

