GALA ET SOIRÉE DANSANTE ESPACE CLAUDE DUCERT Labège
GALA ET SOIRÉE DANSANTE ESPACE CLAUDE DUCERT Labège samedi 13 décembre 2025.
GALA ET SOIRÉE DANSANTE
ESPACE CLAUDE DUCERT 1 Avenue Paul Riquet Labège Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 00:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Gala et soirée dansante Le GRINCH et la magie de Noël du Dance Club de Labège au profit du Téléthon.
Vente sur place vin chaud, café, crêpes…
Entrée 8€ .
ESPACE CLAUDE DUCERT 1 Avenue Paul Riquet Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie
English :
Gala and dance evening Le GRINCH et la magie de Noël by the Dance Club de Labège in aid of the Telethon.
L’événement GALA ET SOIRÉE DANSANTE Labège a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE