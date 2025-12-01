GALA ET SOIRÉE DANSANTE ESPACE CLAUDE DUCERT Labège

GALA ET SOIRÉE DANSANTE

GALA ET SOIRÉE DANSANTE ESPACE CLAUDE DUCERT Labège samedi 13 décembre 2025.

GALA ET SOIRÉE DANSANTE

ESPACE CLAUDE DUCERT 1 Avenue Paul Riquet Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 00:00:00

Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14

Gala et soirée dansante Le GRINCH et la magie de Noël du Dance Club de Labège au profit du Téléthon.
Vente sur place vin chaud, café, crêpes…

Entrée 8€   .

ESPACE CLAUDE DUCERT 1 Avenue Paul Riquet Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie  

English :

Gala and dance evening Le GRINCH et la magie de Noël by the Dance Club de Labège in aid of the Telethon.

L’événement GALA ET SOIRÉE DANSANTE Labège a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE