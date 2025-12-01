GALA ET SOIRÉE DANSANTE ESPACE CLAUDE DUCERT Labège

GALA ET SOIRÉE DANSANTE

ESPACE CLAUDE DUCERT 1 Avenue Paul Riquet Labège Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 00:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Gala et soirée dansante Le GRINCH et la magie de Noël du Dance Club de Labège au profit du Téléthon.

Vente sur place vin chaud, café, crêpes…

Entrée 8€ .

English :

Gala and dance evening Le GRINCH et la magie de Noël by the Dance Club de Labège in aid of the Telethon.

