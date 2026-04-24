GALA FLAMENCO SECLIN LILLE 2026 IBERICA & PENA ESTRELLA Salle Ronny Coutteure Seclin
GALA FLAMENCO SECLIN LILLE 2026 IBERICA & PENA ESTRELLA Salle Ronny Coutteure Seclin lundi 25 mai 2026.
GALA FLAMENCO SECLIN LILLE 2026 IBERICA & PENA ESTRELLA Salle Ronny Coutteure Seclin Lundi 25 mai, 12h00 5€
Ibérica, centre de culture art & danse, et la Peña Estrella, Ecole Flamenco de Lille réunissent leurs élèves pour un spectacle de musiques et danses flamencas.
Ibérica, centre de culture art & danse, et la Peña Estrella, Ecole Flamenco de Lille réunissent leurs élèves pour un spectacle de musiques et danses flamencas sur la scène de la salle Ronny Coutteure à Seclin le Lundi 25 Mai 2026 à 12h (et 14h).
En partenariat avec les artistes du collectif d’artistes professionnels LA COMPANŸA et du groupe Los de la noche.
Evénement labellisé CULTUR’ART.
11H : OUVERTURE DES PORTES pour GALA 1 – Ouverture BAR RESTAURATION
11H45/12h : GALA 1 – 1ère session
13h : OUVERTURE DES PORTES pour GALA 2
13h45 : Sortie des participants GALA 1
14h/14h15 : GALA 2 – 2ème session
15H : Moment convivial BAR
Les horaires peuvent légèrement fluctuer, nous vous remercions de votre compréhension.
Pour les besoins de l’organisation l’horaire de passage peut être décalé et/ou fusionné : Merci de prévoir votre disponibilité sur l’intégralité du créneau 11h-15h.
Bar et petite restauration :
Vous pouvez acheter vos boissons (en ligne pour s’assurer de leur disponibilité) et/ou sur place (en fonction des stocks disponibles – Tapas et petite restauration uniquement en ligne).
PAS DE VENTE DE NOURRITURE (non réservée en amont) LE JOUR DU GALA
INTERDICTION D’ENTRER DE LA NOURRITURE OU BOISSONS DE L’EXTÉRIEUR
ENTRÉE UNIQUE – SORTIE DE LA SALLE DÉFINITIVE (Sauf espace fumeurs) – Aucune dérogation
IMPRIMEZ VOTRE RÉSERVATION HELLO ASSO – PRÉSENTEZ-LA SUR PLACE !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-25T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-25T15:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/iberica/evenements/gala-flamenco-seclin-lille-2026 penaestrella@outlook.fr
Salle Ronny Coutteure seclin Seclin 59113 Nord
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