Gala Full-Kick-K1 Gymnase Léo Lagrange Le Tréport

Gala Full-Kick-K1

Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens Le Tréport Seine-Maritime

Gala de full-Kick-K1 au Tréport. Organisé par l’AST Full-Contact, ce gala réunira des combattants de tout niveau, venus d’horizons variés pour se mesurer sur le ring. Le Kick Boxing, discipline intense et dynamique, mettra en lumière la technicité et la stratégie des compétiteurs engagés. Restauration sur place.

Ouverture des portes 18h. Début de Gala 19h.

Entrée 12 € Place VIP 25 € Gratuit pour les moins de 10 ans .

Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 12 29 23

