Gala Gym Plaisir Masevaux-Niederbruck 5 juillet 2025 18:00

Haut-Rhin

Gala Gym Plaisir 15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-07-05 18:00:00

L’association Gym Plaisir vous invite à son gala de fin d’année pour vous faire découvrir ses nombreuses activités. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

15 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 18 57 32 48 gymplaisir68@gmail.com

English :

The Gym Plaisir association invites you to its end-of-year gala to discover its many activities. Reservations required at the Tourist Office.

German :

Der Verein Gym Plaisir lädt Sie zu seiner Gala am Jahresende ein, um Ihnen seine zahlreichen Aktivitäten vorzustellen. Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

L’associazione Gym Plaisir vi invita al suo gala di fine anno per scoprire le sue numerose attività. Prenotate in anticipo presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

La asociación Gym Plaisir le invita a su gala de fin de año para descubrir sus numerosas actividades. Reserve con antelación en la Oficina de Turismo.

L’événement Gala Gym Plaisir Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach