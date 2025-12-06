GALA IN TEMPO Frontignan
GALA IN TEMPO Frontignan dimanche 21 décembre 2025.
GALA IN TEMPO
Plan du Bassin Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Spectacle de Noël
Spectacle de Noël .
Plan du Bassin Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 12 58 82 22 Variationdance34@gmail.com
English :
Christmas show
L’événement GALA IN TEMPO Frontignan a été mis à jour le 2025-12-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE