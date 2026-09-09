Gala international de boxe thaïlandaise – Tsunamuay 8 Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Gala international de boxe thaïlandaise – Tsunamuay 8

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

« Tsunamuay 8 », gala international de boxe thaïlandaise avec au programme la Kids Card et les pépites de demain, en carte préliminaire des combats amateur et semi-pro, pour finir par un main event de trois combats pro international.

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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 42 63 69 sor.sitkongnoi@gmail.com

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English :

« Tsunamuay 8, » an international Thai boxing gala featuring the Kids Card and the rising stars of tomorrow on the preliminary card of amateur and semi-pro bouts, culminating in a main event of three international pro bouts.

L’événement Gala international de boxe thaïlandaise – Tsunamuay 8 Jonzac a été mis à jour le 2026-09-09 par CDC de Haute Saintonge