Gala International Kickboxing Chartres

28 Rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – 45 EUR

Début : Jeudi 2026-02-12 19:30:00

fin : 2026-02-12 21:30:00

2026-02-12

Le jeudi 12 février à 19h30, préparez-vous à vivre une soirée hors norme le Colisée se transforme en arène moderne, prête à accueillir les gladiateurs les plus attendus du kick-boxing français.

7 combats professionnels, du rythme, de l’intensité, une ambiance survoltée… Un vrai show sportif, pensé pour offrir une expérience spectaculaire à tous les spectateurs. Et sur le devant de la scène, une triple affiche exceptionnelle Fabio Touré — la nouvelle force qui électrise les rings ; Karim Ghajji — la légende, le guerrier qui ne recule jamais une référence majeure du Kick boxing mondial avec 14 titres mondiaux ; Cyril Benzaquen — l’un des combattants français les plus titrés de sa génération, 7 titres de champion du monde, avec un combat pour le 8ème titre au mois d’avril. Ces trois champions entreront dans votre Colisée, poussés par l’énergie du public, prêts à livrer des duels mémorables. Une soirée à vivre en direct à ne surtout pas manquer. 15 .

28 Rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

On Thursday February 12 at 7.30pm, get ready for an extraordinary evening: the Colisée is transformed into a modern arena, ready to welcome the most eagerly-awaited gladiators in French kick-boxing.

