Gala JCK Dance à la Maillette – Locminé, 21 juin 2025 07:00, Locminé.

Morbihan

Gala JCK Dance à la Maillette La Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

A 16h30 et à 20h30 rejoignez nous pour une journée placée sous le signe de la danse et de la musique ! Nos danseurs vous ont préparé des performances énergiques, émouvantes et surprenantes pour célébrer ensemble cette journée dédiée aux arts. Hip-hop, Street Dance et bien plus encore !

Ambiance festive, talent au rendez-vous et émotions garanties.

Venez vibrer avec nous et soutenir nos artistes. On vous attend nombreux ! .

La Maillette, rue des Vénêtes

Locminé 56500 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Gala JCK Dance à la Maillette Locminé a été mis à jour le 2025-05-26 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE