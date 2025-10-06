GALA JUBIL – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

GALA JUBIL – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice lundi 6 octobre 2025.

GALA JUBIL Début : 2025-10-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Les Hauts de l’Humour présentent : GALA JUBILLe tout premier Gala JUBIL débarque au Palais Nikaïa pour trois soirées exceptionnelles.Sous la houlette de Gad Elmaleh, accompagné d’une troupe d’humoristes incroyables, découvrez une création originale taillée sur mesure. Le Gala JUBIL, c’est bien plus qu’un spectacle d’humour : c’est une expérience unique, un moment complice où le rire devient contagieux. Ne manquez pas ce rendez-vous inédit qui promet de marquer les esprits ! Age minimum : 16 ansDurée : 120 minutes environBar et petite restaurationOuverture des portes : 18h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06