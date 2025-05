Gala K’danse – ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges, 14 juin 2025 15:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Vosges

Gala K’danse ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-06-14 15:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-14

2025-06-15

Au programme de ce grand gala de fin d’année danse classique, modern’jazz et contemporaine !

Buvette sur place.Tout public

5 .

ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

This year-end gala will feature classical, modern jazz and contemporary dance!

Refreshments on site.

German :

Auf dem Programm dieser großen Gala zum Jahresende: klassischer Tanz, Modern’Jazz und zeitgenössischer Tanz!

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

Il programma di questo gala di fine anno comprende danza classica, modern jazz e contemporanea!

Rinfresco in loco.

Espanol :

El programa de esta gala de fin de curso incluye danza clásica, jazz moderno y contemporáneo

Refrescos in situ.

L’événement Gala K’danse Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-05-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES