Gala la nuit des Gadz

Rue de la Grange aux bois METZ EXPO Metz Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-12-06 22:00:00

fin : 2025-12-06 23:59:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Le Grand Gala des Arts et Métiers de Metz avec un voyage au Cœur de l’Égypte Antique.Tout public

40 .

Rue de la Grange aux bois METZ EXPO Metz 57070 Moselle Grand Est

English :

The Grand Gala des Arts et Métiers de Metz with a journey to the heart of Ancient Egypt.

L’événement Gala la nuit des Gadz Metz a été mis à jour le 2025-11-27 par AGENCE INSPIRE METZ