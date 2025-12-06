Gala la nuit des Gadz Rue de la Grange aux bois Metz
Gala la nuit des Gadz Rue de la Grange aux bois Metz samedi 6 décembre 2025.
Gala la nuit des Gadz
Rue de la Grange aux bois METZ EXPO Metz Moselle
Tarif : – – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2025-12-06 22:00:00
fin : 2025-12-06 23:59:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Le Grand Gala des Arts et Métiers de Metz avec un voyage au Cœur de l’Égypte Antique.Tout public
40 .
Rue de la Grange aux bois METZ EXPO Metz 57070 Moselle Grand Est
English :
The Grand Gala des Arts et Métiers de Metz with a journey to the heart of Ancient Egypt.
L’événement Gala la nuit des Gadz Metz a été mis à jour le 2025-11-27 par AGENCE INSPIRE METZ