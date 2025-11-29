Gala Le Nez Dans Les Étoiles Bourges
Gala Le Nez Dans Les Étoiles Bourges samedi 29 novembre 2025.
Gala Le Nez Dans Les Étoiles
34 bis Rue Henri Sellier Bourges Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Venez nombreux pour applaudir ces artistes en herbe et adultes passionnés, et partager un moment magique en famille ou entre amis !
L’école de cirque Le Nez dans les Étoiles vous invite à découvrir le fruit du travail de ses élèves lors de son traditionnel gala de fin d’année. Trois spectacles sont programmés sous le chapiteau de l’école. 5 .
34 bis Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 39 17 87 nezetoiles@gmail.com
English :
Come one, come all to applaud these budding artists and passionate adults, and share a magical moment with family and friends!
German :
Kommen Sie zahlreich, um diesen begeisterten Nachwuchskünstlern und Erwachsenen zu applaudieren und einen magischen Moment mit der Familie oder Freunden zu teilen!
Italiano :
Venite tutti ad applaudire questi artisti in erba e adulti appassionati e a condividere un momento magico con la famiglia e gli amici!
Espanol :
Vengan todos a aplaudir a estos artistas en ciernes y adultos apasionados, y a compartir un momento mágico con la familia y los amigos
