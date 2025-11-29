Gala Le Nez Dans Les Étoiles

34 bis Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Venez nombreux pour applaudir ces artistes en herbe et adultes passionnés, et partager un moment magique en famille ou entre amis !

L’école de cirque Le Nez dans les Étoiles vous invite à découvrir le fruit du travail de ses élèves lors de son traditionnel gala de fin d’année. Trois spectacles sont programmés sous le chapiteau de l’école. 5 .

34 bis Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 39 17 87 nezetoiles@gmail.com

English :

Come one, come all to applaud these budding artists and passionate adults, and share a magical moment with family and friends!

German :

Kommen Sie zahlreich, um diesen begeisterten Nachwuchskünstlern und Erwachsenen zu applaudieren und einen magischen Moment mit der Familie oder Freunden zu teilen!

Italiano :

Venite tutti ad applaudire questi artisti in erba e adulti appassionati e a condividere un momento magico con la famiglia e gli amici!

Espanol :

Vengan todos a aplaudir a estos artistas en ciernes y adultos apasionados, y a compartir un momento mágico con la familia y los amigos

L’événement Gala Le Nez Dans Les Étoiles Bourges a été mis à jour le 2025-10-23 par OT BOURGES