Gala Le Printemps des Ecuyers le Cadre noir et Lorenzo Saumur

Gala Le Printemps des Ecuyers le Cadre noir et Lorenzo

170 Avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Pour l’édition 2026 du Printemps des Ecuyers, le Cadre noir de Saumur célèbre l’art équestre aux côtés de Lorenzo, figure emblématique de l’équitation en liberté. Un moment rare, où virtuosité et complicité donnent vie à un gala inoubliable.

170 Avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 50 80 billetterie.cadrenoir@ifce.fr

English :

For the 2026 edition of the Printemps des Ecuyers, the Cadre Noir de Saumur celebrates the equestrian art alongside Lorenzo, the emblematic figure of free-riding. A rare moment, where virtuosity and complicity give life to an unforgettable gala.

German :

Für die Ausgabe 2026 des Printemps des Ecuyers feiert der Cadre noir de Saumur die Reitkunst an der Seite von Lorenzo, einer Symbolfigur des freien Reitens. Ein seltener Moment, in dem Virtuosität und Komplizenschaft eine unvergessliche Gala zum Leben erwecken.

Italiano :

Per l’edizione 2026 del Printemps des Ecuyers, il Cadre Noir de Saumur celebra l’arte equestre accanto a Lorenzo, figura emblematica del free-riding. Un momento raro, dove virtuosismo e complicità danno vita a un gala indimenticabile.

Espanol :

Para la edición 2026 del Printemps des Ecuyers, el Cadre Noir de Saumur celebra el arte de la equitación junto a Lorenzo, figura emblemática de la equitación libre. Un momento único, donde el virtuosismo y la complicidad dan vida a una gala inolvidable.

