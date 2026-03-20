GALA LES AUTRES CANAILLES

Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un gala musical avec Les autres Canailles , trio de chanteuses composé de Bernadette, Cathy et Françoise, pour une soirée variétés pleine d’énergie et de bonne humeur, à partager en famille ou entre amis.

Ce spectacle met en scène le trio Les autres Canailles , composé de Bernadette, Cathy et Françoise, qui propose un répertoire varié et festif issu du patrimoine de la chanson et de la variété. Le public est invité à vivre un moment convivial autour de musiques entraînantes, d’interprétations chaleureuses et d’une ambiance de gala qui célèbre le plaisir du chant et du partage.

Buvette, restauration, ouverture des portes à 19h. .

Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67

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English : GALA LES AUTRES CANAILLES

A musical gala with Les autres Canailles , a trio of singers made up of Bernadette, Cathy and Françoise, for a variety evening full of energy and good humor, to share with family and friends.

L’événement GALA LES AUTRES CANAILLES Bassan a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34