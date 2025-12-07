MANTRA – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

MANTRA Début : 2026-01-20 à 19:00. Tarif : – euros.

Marlène Gobber fait de son histoire avec le hip-hop, le breaking, l’amour du sol, du freestyle et de la musique, un solo intimiste. Elle croise des influences telles que les arts martiaux, le yoga, la danse contemporaine et les cercles de parole pour proposer une plongée dans l’essence de sa danse. Fille d’une famille d’ouvriers résistants issus de l’immigration italienne, transfuge de classe, femme et mère, elle porte la parole d’une génération qui hurle pour prendre sa place. La danse devient alors soin de soi, lien avec l’histoire personnelle et moteur d’émancipation.Née proche du Léman, Marlène Gobber découvre le rap et le b-girling dans les centres sociaux à son adolescence. Elle se forme auprès de danseurs·ses hip-hop français et internationaux reconnus. En 2014, elle co-fonde le collectif la Piraterie avec Olivier Atangana qui prône des valeurs de faire-ensemble et d’accès à l’art pour tous·tes.Tarif CDurée 40 minutesÀ partir de 8 ans

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74