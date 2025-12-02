Gala Lyrique et Gustatif place Aletti Vichy
Gala Lyrique et Gustatif place Aletti Vichy vendredi 20 mars 2026.
Gala Lyrique et Gustatif
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : 300 – 300 – 300 EUR
Début : 2026-03-20 19:00:00
2026-03-20
Chaque plat compose une note, chaque service une cadence et la scène de l’Opéra devient le théâtre d’un banquet musical et gourmand.
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
English :
Each dish creates a note, each service a cadence, and the Opera stage becomes the stage for a musical and gourmet banquet.
