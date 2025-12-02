Gala Lyrique et Gustatif place Aletti Vichy

Gala Lyrique et Gustatif place Aletti Vichy vendredi 20 mars 2026.

Gala Lyrique et Gustatif

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : 300 – 300 – 300 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20

Date(s) :
2026-03-20

Chaque plat compose une note, chaque service une cadence et la scène de l’Opéra devient le théâtre d’un banquet musical et gourmand.
  .

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Each dish creates a note, each service a cadence, and the Opera stage becomes the stage for a musical and gourmet banquet.

L’événement Gala Lyrique et Gustatif Vichy a été mis à jour le 2025-12-02 par Vichy Destinations