Gala musique et pique-nique
Rue Georges Clemenceau
Jardin médicinal de l'Hôpital des Pèlerins
Pons
Charente-Maritime

Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Le Pont des Seugnes organise un gala de musique ainsi qu’un pique-nique au Jardin des Plantes Médicinales à l’Hôpital des Pèlerins.

Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins

Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 08 17

English :

The Pont des Seugnes organizes a music gala and picnic in the Jardin des Plantes Médicinales at the Hôpital des Pèlerins.

German :

Pont des Seugnes organisiert eine Musikgala sowie ein Picknick im Jardin des Plantes Médicinales im Hôpital des Pèlerins.

Italiano :

Il Pont des Seugnes organizza un gala musicale e un picnic nel Jardin des Plantes Médicinales dell’Hôpital des Pèlerins.

Espanol :

El Pont des Seugnes organiza una gala musical y un picnic en el Jardin des Plantes Médicinales del Hôpital des Pèlerins.

