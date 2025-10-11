GALA OCTOBRE ROSE Valros

GALA OCTOBRE ROSE Valros samedi 11 octobre 2025.

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Participez au gala Octobre Rose des Valrossignols repas raffiné, animations chant, danse et musique, suivi d’une soirée 80’s. Sur réservation et dans la limite des places disponibles.

Vivez une soirée de gala exceptionnelle pour Octobre Rose avec la chorale des Valrossignols, au profit de la recherche contre le cancer du sein. Au programme un repas gourmand (apéritif, cannelloni de canard, pavé de veau, fromages, dessert surprise, vins et café), suivi d’animations chant, danse, musique et d’une soirée dansante années 80. Sur réservation et dans la limite des places disponibles. .

route de Montblanc Valros 34290 Hérault Occitanie +33 6 33 62 81 14

Take part in the Valrossignols Pink October gala: refined meal, singing, dancing and music, followed by an 80?s party. Reservations required, subject to availability.

Nehmen Sie an der Rosa-Oktober-Gala der Valrossignols teil: feines Essen, Gesangs-, Tanz- und Musikdarbietungen, gefolgt von einer 80er-Jahre-Party. Nur mit Reservierung und im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Partecipate al gala Valrossignols Pink October: cena raffinata, canti, balli e musica, seguiti da una festa anni ’80. Prenotazione obbligatoria, soggetta a disponibilità.

Participe en la gala del Octubre Rosa de Valrossignols: buena cena, canto, baile y música, seguidos de una fiesta de los 80. Reserva previa, sujeta a disponibilidad.

