Gala pluridisciplinaire du CALM Esplanade Tour de l’honneur Lesparre-Médoc
Gala pluridisciplinaire du CALM Esplanade Tour de l’honneur Lesparre-Médoc vendredi 3 juillet 2026.
Lesparre-Médoc
Gala pluridisciplinaire du CALM
Esplanade Tour de l’honneur 17 Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le CALM vous invite le temps d’une soirée à célébrer la créativité et la performance artistique lors de son grand spectacle de fin d’année. Dans le cadre enchanteur du Parc de la Tour de l’Honneur, venez découvrir l’aboutissement d’une année de travail, de passion et de partage.
Un cocktail de disciplines sur scène Danses de Salon, Bachata, Danse Modern Jazz, Chant et Théâtre.
Plus qu’une simple représentation, c’est une véritable fête des arts de la scène qui vous attend. Une soirée riche en émotions où le talent de nos adhérents illumine le patrimoine local.
Quelle plus belle manière de clore cette saison culturelle ensemble ?
Au programme
19h, Spectacle théâtre.
20h, Buvette et foodtrucks ouverts.
20h30, Spectacle danse, théâtre, chant (thème Comédies Musicales)
21h30, Théâtre d’impro. .
Esplanade Tour de l’honneur 17 Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01 lecalm33340@gmail.com
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English : Gala pluridisciplinaire du CALM
L’événement Gala pluridisciplinaire du CALM Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Médoc-Vignoble
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