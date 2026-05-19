Gala pluridisciplinaire du CALM Esplanade Tour de l’honneur Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc

Gala pluridisciplinaire du CALM

Esplanade Tour de l’honneur 17 Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le CALM vous invite le temps d’une soirée à célébrer la créativité et la performance artistique lors de son grand spectacle de fin d’année. Dans le cadre enchanteur du Parc de la Tour de l’Honneur, venez découvrir l’aboutissement d’une année de travail, de passion et de partage.

Un cocktail de disciplines sur scène Danses de Salon, Bachata, Danse Modern Jazz, Chant et Théâtre.

Plus qu’une simple représentation, c’est une véritable fête des arts de la scène qui vous attend. Une soirée riche en émotions où le talent de nos adhérents illumine le patrimoine local.

Quelle plus belle manière de clore cette saison culturelle ensemble ?

Au programme

19h, Spectacle théâtre.

20h, Buvette et foodtrucks ouverts.

20h30, Spectacle danse, théâtre, chant (thème Comédies Musicales)

21h30, Théâtre d’impro. .

Esplanade Tour de l’honneur 17 Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01 lecalm33340@gmail.com

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English : Gala pluridisciplinaire du CALM

L’événement Gala pluridisciplinaire du CALM Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Médoc-Vignoble