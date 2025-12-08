Gala Rossini Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Gala Rossini

Auditorium de Lyon
149 rue Garibaldi
Lyon 3e Arrondissement
Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Date :

Lundi 2025-12-08 20:00:00

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

C’est à un feu d’artifice vocal et orchestral que nous convient Isabel Leonard, le Cercle de l’harmonie et Jérémie Rhorer, avec les plus belles ouvertures et les plus grands airs de mezzo-soprano de Rossini.

+33 4 78 95 95 95

English :

Isabel Leonard, the Cercle de l?harmonie and Jérémie Rhorer invite us to a vocal and orchestral fireworks display, featuring Rossini?s most beautiful overtures and mezzo-soprano arias.

German :

Isabel Leonard, der Cercle de l’harmonie und Jérémie Rhorer laden uns zu einem stimmlichen und orchestralen Feuerwerk mit den schönsten Ouvertüren und den größten Mezzosopran-Arien von Rossini ein.

Italiano :

Isabel Leonard, il Cercle de l’harmonie e Jérémie Rhorer ci invitano a uno spettacolo pirotecnico vocale e orchestrale delle più belle ouverture e delle più grandi arie per mezzosoprano di Rossini.

Espanol :

Isabel Leonard, el Cercle de l’harmonie y Jérémie Rhorer nos invitan a un espectáculo de fuegos artificiales vocales y orquestales de las más bellas oberturas y las más grandes arias de mezzosoprano de Rossini.

