GALA SOLIDAIRE EDUC-USTAWI – maison de quartier de Villejean Brécé 14 juin 2025

GALA SOLIDAIRE EDUC-USTAWI maison de quartier de Villejean Brécé Samedi 14 juin, 18h00

Participez au gala solidaire de l’association EDUC-USTAWI !!!!

L’association EDUC-USTAWI a le plaisir de vous convier à une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la solidarité, de la culture et de l’engagement.

Ce gala a pour objectif de soutenir l’accès à l’éducation et à la lecture pour les enfants d’Afrique subsaharienne. Parce que chaque livre peut changer une vie, chaque mot ouvrir un horizon.

_**Au programme :**_

Performances artistiques

Dîner

** Date : le samedi 14 juin 2025**

** Lieu : Maison de quartier Villejean, 12 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes**

** Heure : à partir de 18h00**

Nous vous invitons également à apporter avec vous un ou plusieurs livres en bon état, que vous n’utilisez plus.

Ils seront redistribués aux enfants via nos projets éducatifs sur le terrain.

Un grand merci pour votre présence

Chaque geste compte. Chaque livre aussi !!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-14T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-14T22:00:00.000+02:00

educustawi@gmail.com

maison de quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35 000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine