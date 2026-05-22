Gala UTT 2026 Troyes
Gala UTT 2026 Troyes samedi 30 mai 2026.
Troyes
Gala UTT 2026
Université de Technologie de Troyes Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 04:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le samedi 30 mai 2026, l’Université de technologie de Troyes ouvre ses portes pour le grand retour de son Gala annuel. Transformé pour l’occasion en véritable festival, cet événement ouvert à tous promet une immersion festive et élégante.
Au programme de 20h à 4h
> Deux scènes musicales Une programmation riche réunissant 1 artiste professionnel, 6 groupes étudiants et 6 DJs.
> Ambiance unique Un grand feu d’artifice tiré durant la nuit.
> Vie associative & Animations De nombreux stands, des activités variées et un pôle restauration sur place.
Habillez-vous de vos plus beaux atours pour respecter le thème de la soirée tenue correcte exigée ! .
Université de Technologie de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 71 76 74 gala@utt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Gala UTT 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Drag & Queens Troyes 22 mai 2026
- GERALD DAHAN LE TROYES FOIS PLUS Troyes 23 mai 2026
- Lyliane Mosca en dédicace Troyes 23 mai 2026
- Flânerie Troyes la Magnifique Troyes 23 mai 2026
- Ecrire des haïkus au musée, musee d’Art Moderne Donation Pierre et Denise Lévy, Troyes 23 mai 2026