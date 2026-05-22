Troyes

Gala UTT 2026

Université de Technologie de Troyes Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 04:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai 2026, l’Université de technologie de Troyes ouvre ses portes pour le grand retour de son Gala annuel. Transformé pour l’occasion en véritable festival, cet événement ouvert à tous promet une immersion festive et élégante.



Au programme de 20h à 4h

> Deux scènes musicales Une programmation riche réunissant 1 artiste professionnel, 6 groupes étudiants et 6 DJs.

> Ambiance unique Un grand feu d’artifice tiré durant la nuit.

> Vie associative & Animations De nombreux stands, des activités variées et un pôle restauration sur place.



Habillez-vous de vos plus beaux atours pour respecter le thème de la soirée tenue correcte exigée ! .

Université de Technologie de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 71 76 74 gala@utt.fr

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English :

L’événement Gala UTT 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne