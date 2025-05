GALA ZIALOUEY – Le Bugue, 17 mai 2025 13:30, Le Bugue.

13H30-15H30 Stage de percussions (20€) et 16H-19H Stage de danses (30€). 20H30 Spectacle des élèves et animations africaines. Entrée libre

GALA ZIAOULEY au Bugue le 17 Mai

– Stage de percussions avec Achille et Romain de 13h30 à 15h30 (20€)

– Stage de danses avec Arnaud Lué de 16h à 19h (30€)

20h30 Spectacle des élèves & animations africaines. Entrée libre

Inscriptions stages 06 76 77 44 95/ 06 83 28 20 15 .

Prés de la Vézère

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 77 44 95 asso.ziaouley@gmail.com

English : GALA ZIALOUEY

13H30-15H30 Percussion workshop (20?) and 16H-19H Dance workshop (30?). 20H30 Students’ show and African entertainment. Free admission

German : GALA ZIALOUEY

13.30-15.30 Uhr Percussionkurs (20?) und 16-19 Uhr Tanzkurs (30?). 20.30 Uhr Aufführung der Schüler und afrikanische Animationen. Freier Eintritt

Italiano :

13.30-15.30 Laboratorio di percussioni (20?) e 16.00-19.00 Laboratorio di danza (30?). ore 20.30 Spettacolo degli studenti e intrattenimento africano. Ingresso libero

Espanol : GALA ZIALOUEY

13.30 h 15.30 h Taller de percusión (20?) y 16.00 h 19.00 h Taller de danza (30?). 20.30 h Actuación de los alumnos y animación africana. Entrada gratuita

