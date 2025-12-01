Galaxie provisoire 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 11h et à partir de 17h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Concert visuel, dès 4 ans, dans le cadre du festival Tous en sons !Enfants

Cette création hybride, théâtrale, plastique et musicale sur le souffle crée des galaxies spectaculaires de bulles de savon. Le souffle y devient poésie sonore puis langage inspirant. D’une grande beauté visuelle et sonore, le spectacle est orchestré par une saxophoniste, compositrice, metteuse en scène, musicienne et performeuse.







Auteur, Olivier de Vleeschouwer

Metteuse en scène, Maguelone Vidal







C’est la nuit. Nuit à rester bien au chaud dans son lit. Nuit à juste regarder les étoiles. Milliers d’étoiles. Une femme avance dans ce ciel. Une longue paille à la main. Elle souffle, ses joues se gonflent. Au bout de sa paille des bulles de savon illuminées se forment. Autant de planètes naissent, s’expandent tant que dure le souffle. Puis elles s’érodent peu à peu à des vitesses différentes.









A partir du souffle, Maguelone Vidal, saxophoniste, orchestre avec des gestes simples une création musicale et visuelle. Une galaxie spectaculaire, délicate et incroyablement vivante se construit. Puis son univers sonore envahit tout l’espace. D’abord chuintement comme le bruit de la banquise qui fond, le souffle, les souffles deviennent langages. Et disent, grâce à la parole poétique portée par des voix d’enfants, la fraîcheur du souffle solidaire et le désir de s’inspirer les un·es des autres. Inspire-moi de qui tu es ! Inspirons-nous!









La compagnie Intensités, créée fin 2006, développe la création musicale d’aujourd’hui dans une approche poly-sensorielle de la musique autour de cinq pôles la fabrique de spectacles vivants hybrides, leur diffusion en France et à l’étranger, l’implication du public dans des créations partagées, la recherche compositionnelle et technique corrélée à une réflexion constante sur la place du public et à la conception de dispositifs sonores inclusifs, la transmission. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Visual concert, ages 4 and up, as part of the Tous en sons festival!

German :

Visuelles Konzert, ab 4 Jahren, im Rahmen des Festivals Tous en sons!

Italiano :

Concerto visivo, per bambini dai 4 anni in su, nell’ambito del festival Tous en sons!

Espanol :

Concierto visual, a partir de 4 años, en el marco del festival Tous en sons

