GALAXIE PROVISOIRE Montpellier

GALAXIE PROVISOIRE

155 rue de Bologne Montpellier Hérault

Tarif : 20 EUR

Date :

2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

C’est la nuit. Nuit à rester bien au chaud dans son lit. Nuit à regarder briller les étoiles. Tiens, que fait cette femme dans mon ciel ? Ohé, Madame, tu vas où, ta longue paille à la main ?

On dirait qu’elle souffle dans la paille. Oui, on voit ses joues qui se gonflent, et puis, au bout de la paille, les étoiles gonflent aussi, se multiplient des planètes qui scintillent ! C’est si beau, on ne sait plus où regarder. Était-ce juste un rêve ?

Mais un rêve ne ferait pas autant de son. Ecoutez donc ! Maintenant la femme joue du saxophone dans le soleil, quelle drôle d’idée ! Ça doit chauffer beaucoup là-haut ! Est-ce que ça ne va pas réveiller les voisins ?

Création hybride, théâtrale, plastique et musicale, destinée à un public familial à partir de 4 ans,

Galaxie provisoire propose une installation vivante et magique. Un univers poétique baigné par la musique de Maguelone Vidal et les voix des enfants qui portent le texte d’Olivier de Vleeschouwer.

Intensités a été créé fin 2006, à l’initiative de Maguelone Vidal, pour développer la création musicale contemporaine dans les autres champs artistiques et générer des spectacles vivants poly-sensoriels.

Durée du spectacle 40 min

Dès 4 ans .

155 rue de Bologne Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 34 46 68 38

English :

It’s night time. A night of staying warm in bed. Watching the stars shine. What’s that woman doing in my sky? Where are you off to with your long straw in your hand?

German :

Es ist Nacht. Eine Nacht, in der man es sich im Bett gemütlich macht. Eine Nacht, in der man die Sterne funkeln sieht. Was macht diese Frau an meinem Himmel? Aye, Madame, wohin gehst du mit deinem langen Strohhalm in der Hand?

Italiano :

È notte. Una notte in cui si sta al caldo nel letto. A guardare le stelle brillare. Cosa ci fa quella donna nel mio cielo? Ehi, signora, dove sta andando con quella lunga cannuccia in mano?

Espanol :

Es de noche. Una noche para estar calentito en la cama. Viendo brillar las estrellas. ¿Qué hace esa mujer en mi cielo? Oiga, señora, ¿adónde va con esa paja larga en la mano?

