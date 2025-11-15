GALAXIE PROVISOIRE THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Carré Perpignan

GALAXIE PROVISOIRE THEATRE DE L’ARCHIPEL

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Carré Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Théâtre de l’Archipel Pour ce spectacle hybride, créé au festival Aujourd’hui Musiques, Maguelone Vidal mêle théâtre, musique et art plastique dans un seule en scène qui invite les jeunes spectateurs et les familles à partir en orbite ! En route pour une galaxie sonore où les planètes naissent comme des bulles de savon…

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Carré Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Théâtre de l’Archipel For this hybrid show, premiered at the Aujourd?hui Musiques festival, Maguelone Vidal blends theater, music and visual art in a one-woman show that invites young spectators and families to go into orbit! En route to a galaxy of sound, where planets are born like soap bubbles…

German :

Théâtre de l’Archipel Für dieses hybride Stück, das beim Festival Aujourd’hui Musiques uraufgeführt wurde, vermischt Maguelone Vidal Theater, Musik und bildende Kunst in einer einzigen Inszenierung, die junge Zuschauer und Familien dazu einlädt, in den Orbit aufzubrechen! Auf geht’s in eine Klanggalaxie, in der die Planeten wie Seifenblasen geboren werden…

Italiano :

Théâtre de l’Archipel In questo spettacolo ibrido, presentato in anteprima al festival Aujourd?hui Musiques, Maguelone Vidal fonde teatro, musica e arte visiva in un one-woman show che invita il pubblico giovane e le famiglie ad andare in orbita! Partite per una galassia di suoni, dove i pianeti nascono come bolle di sapone…

Espanol :

Théâtre de l’Archipel En este espectáculo híbrido, estrenado en el festival Aujourd’hui Musiques, Maguelone Vidal mezcla teatro, música y artes visuales en un unipersonal que invita al público joven y a las familias a ponerse en órbita Embárcate en una galaxia sonora, donde los planetas nacen como pompas de jabón…

