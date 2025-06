GALEM FEST – Launac 20 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

GALEM FEST GALEMBRUN Launac Haute-Garonne

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-22

2025-06-20

Nouveau festival de musique dans la région Toulousaine réunissant groupes locaux, en partant du ROCK et en passant par le METAL, et bien-sûr découvrir la bière artisanale et une restauration sur place qui sera à votre disposition.

Au programme dès 15h GUNNERS GROOVE / 16H15 INRUSH / 17H30 RIP / 18H45 SCALELESS / 20H BULLET RIDE /21H15 WIDENKILL et 22H30 DIRTY FIVE. Le GALEM FEST est heureux et fier de vous annoncer que pour sa première édition, une star de la radio française sera présente à Galembrun pour ce festival, il s’agit de Mr ZEGUT FRANCIS. .

GALEMBRUN

Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie forzaricci@gmail.com

English :

New music festival in the Toulouse region, featuring local bands, from ROCK to METAL, and of course craft beer and on-site catering.

German :

Ein neues Musikfestival in der Region Toulouse mit lokalen Bands, angefangen bei ROCK bis hin zu METAL, und natürlich handwerklich gebrautes Bier und ein Restaurant vor Ort, das Ihnen zur Verfügung stehen wird.

Italiano :

Un nuovo festival musicale nella regione di Tolosa, che riunisce gruppi locali, dal ROCK al METAL, e naturalmente scopre la birra artigianale e la ristorazione in loco.

Espanol :

Un nuevo festival de música en la región de Toulouse, que reúne a grupos locales, del ROCK al METAL, y por supuesto descubre la cerveza artesanal y la restauración in situ.

L'événement GALEM FEST Launac a été mis à jour le 2025-06-16