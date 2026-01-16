Galentine’s day auxerrexpo Auxerre

Galentine’s day

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Galentine’s Day 3? édition arrive à Auxerrexpo et s’annonce iconique.

Une soirée pensée par et pour les femmes, pour célébrer l’énergie féminine, l’inspiration, le partage et le good mood ?

Au programme

????? rencontres & échanges, DJ, restauration sur place, bar

??? 50 professionnelles réunies autour de

Beauté & bien-être

Body culture

Mode & accessoires

Home & déco

Voyages & retreats

… et bien plus encore

Un moment hors du temps entre amies, collègues, copines ou en duo mère-fille. .

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Galentine’s day

