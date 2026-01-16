Galentine’s day auxerrexpo Auxerre
Galentine’s day auxerrexpo Auxerre jeudi 12 février 2026.
Galentine’s day
auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Galentine’s Day 3? édition arrive à Auxerrexpo et s’annonce iconique.
Une soirée pensée par et pour les femmes, pour célébrer l’énergie féminine, l’inspiration, le partage et le good mood ?
Au programme
????? rencontres & échanges, DJ, restauration sur place, bar
??? 50 professionnelles réunies autour de
Beauté & bien-être
Body culture
Mode & accessoires
Home & déco
Voyages & retreats
… et bien plus encore
Un moment hors du temps entre amies, collègues, copines ou en duo mère-fille. .
auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Galentine’s day
L’événement Galentine’s day Auxerre a été mis à jour le 2026-01-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)